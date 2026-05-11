Lions Italia, nel 2025 quasi 6 milioni di persone aiutate

Milano, 11 mag. (askanews) - Fondi donati per quasi 9,9 milioni di euro e oltre 924mila ore di lavoro volontario, che hanno permesso di raggiungere quasi 6 milioni di persone, un numero vicino all'intera popolazione della Danimarca, attraverso un'attività continua che procede al ritmo di una nuova iniziativa ogni due minuti e mezzo. Sono i numeri principali che emergono dal Bilancio di Missione 2025 del Multidistretto Lions 108 Italy.

Le attività umanitarie continuano a rappresentare il cuore dell'azione Lions, con oltre 2,3 milioni di persone raggiunte e quasi 5 milioni di euro destinati al sostegno delle fragilità. Accanto a questo impegno, cresce l'attenzione verso le nuove generazioni, con più di 34mila iniziative e oltre 2,2 milioni di euro investiti. Resta centrale anche la prevenzione sanitaria, ambito storico per li Lions, con risultati significativi nella tutela della vista e nella lotta al diabete, mentre sul fronte ambientale sono oltre un milione e mezzo le persone coinvolte. A completare il quadro, la lotta alla fame e gli interventi in emergenza, che confermano una presenza capillare e continuativa sui territori. Con oltre 40mila soci e 1.400 l'organizzazione è oggi tra le più estese reti di volontariato del Paese.

I Lions sono impegnati anche nel percorso globale "Mission 1.5", che punta ad arrivare ad aiutare un miliardo di persone nel mondo entro il 2027. In Italia, questo obiettivo si traduce in progetti concreti come il Service Nazionale "Custodi del tempo", dedicato alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con lo sguardo già rivolto al Forum Europeo 2027 di Venezia.