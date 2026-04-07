ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Lions Day 2026: raccolta nazionale per l'infanzia fino al 12 aprile

Milano, 7 apr. (askanews) In occasione del Lions Day 2026, l'associazione promuove per la prima volta un'azione nazionale diffusa a sostegno dell'infanzia: dal 7 al 12 aprile, in tutta Italia, i Lions organizzano una raccolta straordinaria di beni di prima necessità per bambini fino ai sei anni, destinata alle famiglie in difficoltà.

L'iniziativa, promossa dal Consiglio dei Governatori, coinvolge tutti i 1.425 Club italiani in una mobilitazione capillare su tutto il territorio: nelle piazze e nei punti di raccolta attivati dai club, ma anche grazie al coinvolgimento di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, sarà possibile donare alimenti, pannolini, abbigliamento e giocattoli.

Si tratta di un cambio di passo per il Lions Day, tradizionalmente dedicato all'incontro con il pubblico e alla presentazione delle attività associative, che quest'anno si traduce in un intervento concreto, misurabile e diffuso.

In Italia oltre due milioni di famiglie vivono in povertà assoluta e quasi tre milioni in povertà relativa; tra queste, circa 1,3 milioni sono minori. Un quadro che evidenzia come la fragilità economica colpisca in modo particolare i più piccoli e renda sempre più urgente un sostegno diretto. Il materiale raccolto sarà destinato ad associazioni locali impegnate nel sostegno ai minori e alle famiglie vulnerabili, in un'ottica di prossimità e collaborazione con il terzo settore.

La raccolta rappresenta uno dei momenti centrali del Lions Day 2026, che manterrà comunque la sua dimensione pubblica: l'11 e 12 aprile i Lions saranno presenti nelle piazze italiane con eventi, incontri e iniziative di sensibilizzazione per raccontare il proprio impegno e i progetti in corso.

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