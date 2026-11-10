Linus direttore artistico della Milano Music Week: tutte le novità

Milano, 10 nov. (askanews) - Dal 16 al 22 novembre torna la Milano Music Week, l'appuntamento di riferimento per la scena musicale italiana e una delle principali iniziative europee del settore, giunta quest'anno alla sua decima edizione. Direttore Artistico Linus che racconta tutte le novità dell'appuntamento di riferimento per la scena musicale italiana e una delle principali iniziative europee del settore, giunta quest'anno alla sua decima edizione. Direttore Artistico Linus.

"Allora, sarà contemporaneamente un evento ludico, si dice, molto romantico anche perché si renderà omaggio a un sacco di cose che casualmente compiono 50 anni, casualmente come i miei 50 anni di radio, tipo l'omaggio alla disco music, l'omaggio alla nascita del punk, l'omaggio Ornella Vanoni e tante altre cose. Ma io credo che il compito, il ruolo della Music Week sia soprattutto quello di mettere a confronto tutti gli attori di questo mondo di cui noi facciamo parte, i discografici, produttori, i cantanti stessi, il pubblico soprattutto e quindi c'è un'infinità di panel al quale vi invito a partecipare".

Milano diventa il punto d'incontro tra arte e industria musicale nazionale, con un evento diffuso che attraversa la musica nelle sue diverse epoche, fino a immaginarne il futuro e si conferma capitale italiana della musica. "Beh dal punto di vista industriale sicuramente sì, a Milano ci sono le etichette discografiche, sono le cosiddette major, sono gli studi di incisione, forse manca un po' il ricambio dal punto di vista artistico ma credo che i fenomeni artistici nascano in maniera anche abbastanza imprevedibile ed è anche il suo bello" ha spiegato Linus.