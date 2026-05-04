ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

L'Inter vince il 21esimo scudetto: esplode la festa a Milano

Milano, 4 mag. (askanews) - Festa grande a Milano per la vittoria dello scudetto dell'Inter. I tifosi nerazzurri si sono riversati per le strade del centro dopo il 2 a 0 contro il Parma che ha regalato alla squadra il 21esimo titolo di campioni d'Italia, con tre giornate di anticipo. I gol decisivi di Thuram e Mkhitaryan.

Il culmine dei festeggiamenti in piazza Duomo. Bandiere, cori, strade bloccate, clacson e fuochi d'artificio a illuminare il cielo di Milano. La festa era già pronta: lo scudetto con il numero 21 è apparso subito su taxi e vessilli.

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