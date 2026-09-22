L'intelligenza cuore della quinta edizione di Pianeta Terra Festival

Lucca, 22 set. (askanews) - Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2026, torna a Lucca Pianeta Terra Festival, diretto da Stefano Mancuso. Oltre 90 eventi in quattro giorni da trascorrere insieme a biologi, zoologi, ecologi, neuroscienziati, fisici, informatici, ingegneri, filosofi, economisti, esperti di geopolitica, scrittori, giornalisti e artisti. Specialisti di diversa formazione che, da una parte, mostrano le molteplici declinazioni dell'intelligenza, umana e non, e dall'altra indagano la natura, le opportunità, i pericoli, le sfide che ci sta ponendo l'intelligenza artificiale su molti piani, non ultimo quello etico.

Il professor Mancuso, una delle teste più brillanti del nostro Paese, ci ha presentato la quinta edizione dell'evento, che ragionerà proprio sul concetto di intelligenza.