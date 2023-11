L'installazione di Wallapop contro lo spreco di plastica

Milano, 10 nov. (askanews) - Quanta plastica si risparmia al pianeta quando si compra usato invece che nuovo? La risposta arriva da Wallapop, l'azienda spagnola specializzata nella compravendita di prodottisecond-hand: 22.031 tonnellate solo nello scorso anno. Per farlo sapere hanno allestito un'installazione d'impatto a Milano in zona San Babila. Di questo e molto altro ne ha parlato la Senior PR Specialist Italy di Wallapop Chiara Mazza:

"Wallapop è la piattaforma multi categoria per la vendita di oggetti second-hand con una comunità di 17 milioni di utenti che pubblicano più di 100 milioni di annunci ogni anno. È stata fondata in Spagna 10 anni fa e dal 2021 è presente anche in Italia con l'obiettivo di promuovere un modello di consumo sempre più consapevole e sostenibile. Grazie a Wallapop si può vendere ciò che non si utilizza più, dando così una seconda opportunità ad oggetti che sono ancora perfettamente funzionanti, guadagnando anche un piccolo extra. Inoltre è possibile acquistare oggetti in perfetto stato ad un prezzo più competitivo rispetto al nuovo. Abbiamo voluto sorprendere le persone con un'installazione che mette in mostra l'impatto positivo la compravendita second-hand sull'ambiente. Infatti solo nel 2022 la nostra comunità di utenti grazie all'acquisto ed alla vendita di prodotti su Wallapop ha risparmiato all'ambiente oltre 22 mila tonnellate di plastica".

Per sensibilizzare i milanesi sull'argomento, davanti all'installazione viene anche fatto un quiz ai passanti. Risposta giusta o sbagliata? Ce lo dice il led. Natale si avvicina e Wallapop è pronta a soddisfare le esigenze dei clienti.