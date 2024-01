Lindner: "Germania non è un uomo malato, ma stanco, serve un caffé"

Roma, 19 gen. (askanews) - La Germania, in recessione nel 2023, "non è un uomo malato" ma semplicemente "un uomo stanco", che ha bisogno di un caffé sotto forma di riforme strutturali per rilanciare la sua crescita: lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner nel corso di un panel al World economic forum (Wef) di Davos.

"Noi in Germania, dobbiamo fare i nostri compiti e probabilmente siamo parte del modello perché altri hanno sfide simili. Abbiamo dovuto risolvere la questione del debito e del deficit, ciò che ha fatto di me il ministro più solitario del governo. Ma siamo riusciti a risolvere i nostri problemi di debito e dobbiamo ora rafforzare la parte dell'offerta" ha detto Lindne

"La Germania non è un uomo malato. La Germania dopo un periodo di grande successo dal 2012, e questi anni di crisi, la Germania è un uomo stanco dopo una notte breve", ha aggiunto.

"E le deboli previsioni di crescita fanno parte di una sveglia. E ora andiamo a prendere una buona tazza di caffé, che significa riforme strutturali e poi continueremo ad avere successo economicamente", ha promesso.