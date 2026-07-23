L'incontro fra Rubio e Lavrov al vertice Asean a Manila

Roma, 23 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrati a Manila a margine del vertice dell'Asean.

L'incontro è durato 35 minuti. Si è trattato del quarto incontro di persona tra i due ministri degli Esteri, il precedente si era svolto a New York alla fine di settembre.

I due non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro, ma secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov ha informato la sua controparte americana "sulla reale situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore rifornimento di armi al regime di Kiev e delle politiche generalmente destabilizzanti dei paesi europei che continuano a cercare di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia".