ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

L'incontro fra Rubio e Lavrov al vertice Asean a Manila

Roma, 23 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrati a Manila a margine del vertice dell'Asean.

L'incontro è durato 35 minuti. Si è trattato del quarto incontro di persona tra i due ministri degli Esteri, il precedente si era svolto a New York alla fine di settembre.

I due non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro, ma secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov ha informato la sua controparte americana "sulla reale situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore rifornimento di armi al regime di Kiev e delle politiche generalmente destabilizzanti dei paesi europei che continuano a cercare di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi