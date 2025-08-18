ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2025

L'incontro fra i leader europei e Zelensky a Washington

Washington, 18 ago. (askanews) - A Washington i leader europei hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky in un pre vertice prima dei colloqui col presidente Trump, in cui potrebbe decidersi il futuro dell'Ucraina. L'incontro alla Casa Bianca segue il vertice di venerdì tra Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, che non è riuscito a ottenere un cessate il fuoco nella guerra che dura da quasi tre anni e mezzo. Al fianco di Zelensky ci sono a Washington ci sono la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier Gb Keir Starmer, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

ESTERI
