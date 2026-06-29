ULTIME NOTIZIE 29 GIUGNO 2026

Lincoln Memorial, vernice si sfalda e riaccende polemiche su Trump

Milano, 29 giu. (askanews) - Sono le immagini di cui parlano tutti e mostrano il fondo del bacino riflettente del Lincoln Memorial, a Washington DC, con ampi pezzi di vernice blu che si stanno staccando dopo i lavori di ristrutturazione voluti da Donald Trump. Il risultato appare grezzo e già deteriorato, alimentando critiche sul costo del progetto, stimato dalla stampa americana in circa 14 milioni di dollari. A far discutere è anche l'affidamento senza gara a un'impresa che in passato aveva già lavorato per un golf club del presidente. La vicenda ha rapidamente superato il piano tecnico ed è diventata politica, trasformandosi in un nuovo fronte di polemica attorno a Trump. Le reazioni sono arrivate da più parti, compreso l'ex presidente Joe Biden, mentre il caso ha trovato eco anche nei late show americani.

Il Lincoln Memorial è uno dei monumenti più simbolici degli Stati Uniti, dedicato ad Abraham Lincoln, il presidente che guidò il Paese durante la Guerra civile e incarnò l'unità nazionale. Anche il bacino riflettente ha un forte valore simbolico, perché crea la prospettiva più celebre del complesso monumentale e amplifica l'impatto visivo del memoriale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi