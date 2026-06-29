Lincoln Memorial, vernice si sfalda e riaccende polemiche su Trump

Milano, 29 giu. (askanews) - Sono le immagini di cui parlano tutti e mostrano il fondo del bacino riflettente del Lincoln Memorial, a Washington DC, con ampi pezzi di vernice blu che si stanno staccando dopo i lavori di ristrutturazione voluti da Donald Trump. Il risultato appare grezzo e già deteriorato, alimentando critiche sul costo del progetto, stimato dalla stampa americana in circa 14 milioni di dollari. A far discutere è anche l'affidamento senza gara a un'impresa che in passato aveva già lavorato per un golf club del presidente. La vicenda ha rapidamente superato il piano tecnico ed è diventata politica, trasformandosi in un nuovo fronte di polemica attorno a Trump. Le reazioni sono arrivate da più parti, compreso l'ex presidente Joe Biden, mentre il caso ha trovato eco anche nei late show americani.

Il Lincoln Memorial è uno dei monumenti più simbolici degli Stati Uniti, dedicato ad Abraham Lincoln, il presidente che guidò il Paese durante la Guerra civile e incarnò l'unità nazionale. Anche il bacino riflettente ha un forte valore simbolico, perché crea la prospettiva più celebre del complesso monumentale e amplifica l'impatto visivo del memoriale.