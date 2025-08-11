ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

L'incendio a bordo nave-traghetto Rubattino, tra Palermo e Napoli

Napoli, 11 ago. (askanews) - Momenti di forte apprensione per un incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica 10 agosto nella sala macchine della nave-traghetto Raffaele Rubattino, impegnata nei collegamenti di linea tra Palermo e Napoli. Il comandante della nave ha lanciato il mayday alla Capitaneria di Porto mentre la nave era in transito a poche miglia al largo di Capri. Sul posto si sono recate per i soccorsi le motovedette della Guardia Costiera, partite da Napoli e da Capri, e numerose unità in supporto e assistenza.

Il fumo era chiaramente visibile da Capri. Il personale di bordo ha provveduto a spegnere l'incendio evitando che si propagasse ad altri locali della nave. Nessuna delle 227 persone a bordo è rimasta ferita. La nave è stata trainata da due rimorchiatori, in tarda serata, nel porto di Napoli.

