L'inaspettata reunion dei C.S.I, tour e film sulla band 25 anni dopo

Marzabotto (Bo), 24 gen. (askanews) - Tutto riparte a Marzabotto da dove era finito, i C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti dopo 25 anni tornano insieme, e il loro ritorno non è solo una notizia musicale, ma un fatto culturale. Ci sarà un tour, un film, la Mongolia e poi chissà. Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali nonostante i percorsi diversissimi hanno risposto sì alla richiesta di reunion da parte del pubblico.

"I CSI sono una cosa di un altro millennio, di un altro secolo in cui la musica aveva ben altro valore, non c'è nessun motivo per cui oggi uno debba sapere chi sono i CSI, però nel caso lo volesse sapere potrebbe trovare soddisfazione in questa storia. Sono stati un muro di suono con delle parole e sono andati in giro per una decina di anni sui palcoscenici e hanno fatto tre dischi. In qualche modo c'è una richiesta da parte di quello che era il pubblico del CSI e perché in qualche modo c'è un piacere da parte del CSI di rimettersi in viaggio prima di morire".

Il gruppo, nato dalle ceneri dei CCCP, si era sciolto proprio all'apice del successo, spiega Massimo Zamboni.

"Ancora una volta non è un problema di carriera o di professionalità, è un'esigenza tra esseri umani. Non ci siamo messi insieme per fare canzoni, per scalare classifiche, per riempire i palazzetti. Questo è accaduto, è successo qualcosa di troppo grande rispetto a quello che pensavamo, ma c'è questo elemento di trovarsi tra esseri umani che è l'unica cosa che conta".

Ora i C.S.I. ripartono col tour In Viaggio, con tutto il loro bagaglio musicale e culturale.

"Perché siamo esseri complicati, siamo esseri difficili, il viaggio racconta dei monaci in clausura, dei cani alla catena, di sua santità che gira per il mondo, cioè sono cose un po' complesse, però potrebbero riservare piacevoli sorprese".

Proprio la conversione di Ferretti e il suo avvicinamento ai partiti di destra ha stupito il pubblico, ma Gianni Maroccolo spiega il significato di questa reunion.

"Ritrovarsi vuol dire chiudere un cerchio, che non era stato chiuso,apparentemente era stato chiuso ma ci siamo resi conto che in realtà era da chiudere".

"In Viaggio" è il punto di incontro tra ciò che è stato e ciò che continua a muoversi.

Le date del nuovo tour, prodotto e organizzato da OTR live, sono:

28 agosto Marzabotto (BO); 31 agosto Villafranca (VR); 2 settembre Fasano (BR); 4 settembre Spello (PG); 8 settembre Alba (CN); 12 settembre Catania.