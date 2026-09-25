Lina Sastri a Tropea parla del suo debutto alla regia

Roma, 25 set. (askanews) - Lina Sastri tra gli ospiti d'onore della quarta edizione del Tropea Film Festival. L'attrice di teatro e cinema, diretta sul palcoscenico dai più grandi registi italiani ed europei, ha presentato il suo debutto alla regia, "La casa di Ninetta", film molto personale e autobiografico su sua madre, ed è stata premiata dal festival per la sua opera prima.

"Ho scritto la sceneggiatura, ho prodotto e fatto il film che non è stato distribuito da nessuno, perché aveva una distribuzione indipendente, ma è stato molto amato nelle arene e ovunque è stato presentato". Al festival Lina Sastri è anche con il corto "La mancanza", arrivato tra i tre finalisti del concorso "Cortometraggio Tropea 2026".

"Parla del dolore, contrariamente al film che parla dell'Alzheimer, di mia madre che è morta di questo, ma è leggero, parla anche di amore e di donne, 'La mancanza' invece parla del dolore, della mancanza di mio fratello che se ne è andato con il Covid, quella cosa terribile che abbiamo tutti vissuto e di cui nessuno vuole parlare".

E sulla sua partecipazione a Tropea ha detto: "Sono felicissima di essere in questo festival, è molto allegro, libero, molto artistico e questo è bellissimo".