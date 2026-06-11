L'impatto del destination wedding sul settore turismo in Italia

Napoli, 11 giu. (askanews) - La filiera del turismo è da sempre trainante nell'economia italiana: anche nel 2025, il settore si conferma in crescita con un impatto del 13,2% sull'occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul PIL nazionale. Ad aver contribuito in maniera significativa sui dati è stato lo sviluppo del turismo internazionale, segmento nel quale il 'destination wedding' ricopre un ruolo chiave. L'Italia, infatti, è sempre di più una meta di riferimento per i matrimoni stranieri: solo nel 2025 sono stati registrati 16.700 eventi celebrati da coppie straniere in Italia, per un fatturato complessivo superiore a 1,1 miliardi di euro. La Costiera Amalfitana, in questo mercato, rappresenta una delle cornici italiane più richieste in assoluto.

Stefano Miranda, Wedding Planner operante in Campania ed in particolare in costiera amalfitana e sorrentina, ha dichiarato: "La richiesta sicuramente è sempre quella di intercettare delle postazioni geografiche di grande impatto scenografico. Il cliente che proviene da fuori Italia tende tantissimo al concetto del mare, dei panorami, delle viste che ci sono ad esempio su Ravello, Amalfi, Positano e Sorrento".

Fattori chiave nella scelta della destinazione sono la ricerca di unicità, esclusività e la personalizzazione dell'evento. In questo scenario il contesto naturalistico italiano, riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo, assume un ruolo cardine nello storytelling richiesto dal mercato di settore.

Sebastiano Longano, CEO dello Studio fotografico Longano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Gli sposi che provengono dall'estero vogliono vivere il matrimonio in maniera diversa, senza regole e formalità, preferiscono vivere quella giornata in modo libero. Di conseguenza, le figure professionali che prestano servizio durante il matrimonio, come ad esempio il fotografo, non devono imporre regole. Noi, come studio fotografico, garantiamo un servizio di reportage, come se l'evento fosse un racconto. Il contesto scenografico gioca un ruolo principale in questo settore. In Campania, nello specifico, sono presenti dei posti magnifici, alcuni sono tra i più belli in Italia".

Il destination wedding si conferma pertanto come un segmento fondamentale per la filiera del turismo italiano: oltre al fatturato strettamente collegato agli eventi, è l'indotto generale a riportare importanti benefici per il sistema Paese e, soprattutto, per i tessuti economici locali.