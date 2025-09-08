ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

L'immagine e il vero sé: un artista guarda dietro il sipario

Prato, 8 set. (askanews) - Una mostra che si concentra sulle fratture del sé all'epoca dell'autorappresentazione e della costate costruzione di una nostra immagine da promuovere. La galleria Violetti arte contemporanea di Siena dedica un'esposizione all'artista austriaco Thomas Riess, intitolata "Behind the curtain - Dietro il sipario". "I suoi lavori - ha spiegato ad askanews Elena Violetti, gallerista e co-curatrice della mostra - partono da una decostruzione della realtà, tutti i suoi lavori pittorici iniziano da un supporto fotografico e partono da magazine o riviste per poi decostruire questa realtà patinata che ormai abbiamo nella nostra contemporaneità per arrivare a creare delle metafore visive sulla vulnerabilità dell'io, proprio partendo da questa immagine quasi finta che ormai tutti proiettiamo all'esterno".

Realtà e apparenza, virtuale e reale, affermazione e negazione: il lavoro di Riess si concentra sulle contraddizioni, sui punti di frattura. E la dimensione in cui tutto ciò diventa ancora più evidente è spesso per l'artista il volto umano. "Thomas Riess - ha aggiunto Francesco Savini, co-curatore dell'esposizione - indaga l'uomo, nello specifico l'uomo contemporaneo. Riess si concentra soprattutto sulle dinamiche si creano a partire dalle immagini che noi stessi ci raccontiamo e ci costruiamo all'interno dei social media. E lo fa con il suo stile, che spazia tra arti figurative, mixed media, video, e si concentra su questo senso di straniamento che a volte si crea tra una percezione del sé e un sé che effettivamente è privo di quella perfezione che in realtà vogliamo raccontare".

La mostra è aperta al pubblico alla galleria Violetti dal 12 settembre al 19 ottobre 2025.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi