Lilly compie 150 anni e "guarda lontano" dal Forte di Belvedere

Firenze, 22 set. (askanews) - Lilly festeggia un secolo e mezzo di attività e lo fa in grande stile, rendendo omaggio alla città che da oltre sessant'anni ospita la sua sede italiana. Per l'occasione, dal 22 al 27 settembre, il Forte di Belvedere diventerà il palcoscenico di un calendario di eventi tra divulgazione scientifica, spettacoli, incontri e arte digitale.

Il commento di Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly: "Oggi stiamo celebrando 150 anni di storia, ma vogliamo farlo non con l'intento di celebrare il passato, che sicuramente ha segnato la storia della medicina, ma con quello di guardare lontano, verso il futuro. Un futuro dove possiamo coniugare scienza, intelligenza artificiale, metodi scientifici e real world evidence per risolvere tanti bisogni oggi insoddisfatti dei pazienti".

Le parole di Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico e Turismo del Comune di Firenze: "Il legame con Firenze, intanto, dura ormai da sessant'anni. Lilly è un'azienda che racconta Firenze anche da un altro punto di vista, non solo quello dei musei e dei monumenti, ma anche quello di un tessuto economico importante che esporta in tutto il mondo. Sono felice di celebrare insieme a un'azienda importante del nostro territorio un anniversario così significativo: 150 anni, 60 dei quali a Firenze. Lilly ha deciso di festeggiare facendo un bel regalo alla città: una settimana in cui tutti potranno vedere uno dei luoghi più belli del mondo".

Ed è proprio sul futuro, più che sul traguardo raggiunto, che Lilly ha scelto di costruire le celebrazioni fiorentine: aprire uno dei luoghi più suggestivi della città al pubblico e trasformarlo, per una settimana, in uno spazio dedicato alla conoscenza e alle prospettive della medicina moderna.

L'intervista a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Un rapporto che non riguarda soltanto il capoluogo, ma si estende alla Toscana. In questi 150 anni c'è molto della nostra regione. Lilly in Toscana è diventata di casa. Dal primo insediamento industriale a Sesto Fiorentino abbiamo valutato e costruito insieme un percorso di espansione, addirittura spostando il liceo scientifico Agnoletti. L'apprezzamento da parte nostra è tanto per quello che Lilly dà in termini di innovazione tecnologica, di occupazione di nostri concittadini e di prospettive di supporto. Un'impresa farmaceutica che è davvero un gioiello".

Un palinsesto che non vuole limitarsi a ripercorrere i 150 anni di Lilly, ma utilizzare quell'anniversario come punto di partenza per guardare avanti. E così, tra scienza, arte, teatro, musica e ironia, al Forte di Belvedere il passato lascia spazio soprattutto a una domanda: come cambierà la medicina nei prossimi anni?