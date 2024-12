Liguria, Orlando (Pd): coordinerò forze opposizione in Regione

Genova, 17 dic. (askanews) - "Il mio ruolo in campagna elettorale sarà quello di dare una mano come ho sempre fatto in tutte le campagne elettorali ma la cosa più importante che credo di potere e di dovere fare è continuare a lavorare perché a livello regionale ci sia un'intesa, un interlocuzione e un coordinamento tra le forze politiche che hanno fatto parte della coalizione. Se teniamo insieme ciò che abbiamo unito fino a qui, siamo anche nelle condizioni migliori per poter allargare". Lo ha detto l'ex ministro e consigliere dem in Regione Liguria, Andrea Orlando, che ieri ha annunciato in una nota la sua decisione di lasciare il Parlamento e rimanere nel Consiglio regionale della Liguria.