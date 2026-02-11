Liguria degli Anelli, al Bit la rete cicloturistica regionale

Rho (Milano), 11 feb. (askanews) - Una rete cicloturistica che attraversa tutta la regione e collega costa ed entroterra. La Liguria presenta "Liguria degli Anelli", un progetto che si innesta sulla ciclovia Tirrenica e punta a valorizzare territori, paesaggi e mobilità lenta, recuperando ex sedimi ferroviari e strade provinciali.

A illustrarlo durante la Borsa internazionale del turismo, è l'assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi.

"La Liguria degli Anelli è un progetto che coinvolge tutta la regione ed è il primo prodotto che esce di questo genere, nel senso che va ad abbracciare le quattro province liguri e diversi comuni che si stanno mettendo a sistema, tenendo conto che esiste una direttrice che è la Ventimiglia-Civitavecchia, la ciclovia Tirrenica, collegata a questa ciclovia che in parte è già stata utilizzata ed erano ex sedimi ferroviari, quindi affacciati sul mare, contornati da piante tipiche aromatiche della Liguria". "La Liguria degli Anelli - prosegue l'assessore - va a creare un'infrastruttura turistica di collegamento su questa ciclovia tirrenica. La qualità qual è? La particolarità è quella di utilizzare dei fondi, in questo caso del Fondo unico nazionale del turismo del 2024, che non erano stati utilizzati da altre regioni e li abbiamo messi a terra per portare in manutenzione le classiche strade provinciali o strade bianche, ma anche per inserire cartellonistica verticale e orizzontale, aggiusta bici e ricariche di bike in generale".

"È un settore, quello del benessere, del valore della vita e delle attività fisiche, che in questo momento ha una grossa presa, specialmente sui nostri territori che sono praticabili 365 giorni all'anno", conclude Lombardi.