ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Liguria degli Anelli, al Bit la rete cicloturistica regionale

Rho (Milano), 11 feb. (askanews) - Una rete cicloturistica che attraversa tutta la regione e collega costa ed entroterra. La Liguria presenta "Liguria degli Anelli", un progetto che si innesta sulla ciclovia Tirrenica e punta a valorizzare territori, paesaggi e mobilità lenta, recuperando ex sedimi ferroviari e strade provinciali.

A illustrarlo durante la Borsa internazionale del turismo, è l'assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi.

"La Liguria degli Anelli è un progetto che coinvolge tutta la regione ed è il primo prodotto che esce di questo genere, nel senso che va ad abbracciare le quattro province liguri e diversi comuni che si stanno mettendo a sistema, tenendo conto che esiste una direttrice che è la Ventimiglia-Civitavecchia, la ciclovia Tirrenica, collegata a questa ciclovia che in parte è già stata utilizzata ed erano ex sedimi ferroviari, quindi affacciati sul mare, contornati da piante tipiche aromatiche della Liguria". "La Liguria degli Anelli - prosegue l'assessore - va a creare un'infrastruttura turistica di collegamento su questa ciclovia tirrenica. La qualità qual è? La particolarità è quella di utilizzare dei fondi, in questo caso del Fondo unico nazionale del turismo del 2024, che non erano stati utilizzati da altre regioni e li abbiamo messi a terra per portare in manutenzione le classiche strade provinciali o strade bianche, ma anche per inserire cartellonistica verticale e orizzontale, aggiusta bici e ricariche di bike in generale".

"È un settore, quello del benessere, del valore della vita e delle attività fisiche, che in questo momento ha una grossa presa, specialmente sui nostri territori che sono praticabili 365 giorni all'anno", conclude Lombardi.

ESTERI
18
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi