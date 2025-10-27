ULTIME NOTIZIE 27 OTTOBRE 2025

Liguria, Bucci: darei tra 8 e 9 al mio primo anno di mandato

Milano, 27 ott. (askanews) - Bilancio positivo per il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che dopo il primo anno di mandato della coalizione di centrodestra si dà un voto "tra l'8 e il 9". Rimpianto solo per alcune infrastrutture "che potevano andare più veloci".

"Un anno è passato - ha detto Bucci - e voglio cominciare con una battuta: c'era un tizio che diceva che non avrei concluso l'anno, mentre lo abbiamo concluso, stiamo bene e andiamo avanti. È stato un anno molto sfidante, abbiamo fatto tante cose. Siamo in linea con il programma e di questo sono molto contento. Sono state fatte cose addirittura meglio di come ci aspettavamo, ma qualcosa poteva essere accelerato. Se ho dei rimpianti è il fatto che alcune cose potevano andare un pochino più veloce, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, ma altre invece sono andate meglio, quindi il bilancio è sicuramente positivo".

"Quando vado in giro - ha aggiunto Bucci - sento molto calore e molte persone che sono contente per quello che facciamo, soprattutto per tutte le risorse che mettiamo in campo che vengono da progetti europei e dal governo italiano. Stiamo facendo le cose giuste, ma si può sempre migliorare. Alcuni progetti, soprattutto un paio di progetti infrastrutturali, potevano andare più veloci ma adesso dobbiamo accelerare".

E a chi gli ha chiesto che voto si darebbe per il suo primo anno di presidenza della Giunta, Bucci ha replicato: "Facciamo in decimi? Beh io direi che abbiamo preso tra l'otto e il nove, sia il sottoscritto che la Giunta".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi