"Libro ideale per il bagno": Cattelan presenta "Beware of Yourself"

Milano, 14 ott. (askanews) - Maurizio Cattelan è un grande artista, uno di quelli che davvero hanno cambiato le regole del gioco, facendo in un certo senso finta di nulla. Oggi insieme a Pirelli HangarBicocca e all'editore Marsilio Arte ha presentato a Milano un suo nuovo libro, significativamente intitolato "Beware of Yourself", attento a te stesso. E lo stesso Cattelan ce lo ha presentato con il suo stile difficile da imitare. "E' un libro di 400 pagine - ci ha detto - ed è un libro che non dà risposte. Un libro che si può leggere cinque minuti alla volta, perfetto per il bagno. In 30 volte lo finite".

Alla presentazione negli spazi di Pirelli ha preso parte anche Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio editori. "Questo è il terzo libro che Marsilio realizza insieme a Pirelli HangarBicocca con Maurizio Cattelan - ci ha detto - ma non si può definire un terzo libro, è un'esperienza unica e irripetibile di un libro mondo, di un artista straordinario per fantasia inventiva, capacità di provocare e di sorprendere. Il libro interpreta non solo le sue opere, la sua storia e quello che ha fatto ma anche proprio questo suo modo di interagire con il mondo".

Per il museo milanese era invece presente, insieme alla curatrice Roberta Tenconi, anche il General manager Alessandro Bianchi. "E oggi è un momento di festa perché abbiamo completato questo testo di Maurizio Cattelan che ha dimostrato per l'ennesima volta la fiducia che ha in Pirelli HangarBicocca. È stata una bella relazione tra la casa editrice Marsilio, il nostro museo e l'artista. Roberta Tenconi e le colleghe sono riuscite a ottenere forse un testo che rimarrà nella storia, forse ci sarà un prima e un dopo sulla vita di Maurizio Cattelan".

Opere, testi, interviste: il risultato è una mappa mentale fluida che diventa un ritratto dell'artista, ma anche uno specchio per il lettore.