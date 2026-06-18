Libri, torna "Passaggi Festival": a Fano dal 24 al 28 giugno

Fano, 18 giu. (askanews) - "Cinque giorni di festival, in centro storico e sul lungomare, a Fano, dal 24 al 28 giugno, per la quattordicesima edizione di Passaggi Festival della saggistica. In realtà, si tratta di un festival che fa incontrare gli autori con i lettori, che parla non solo di saggistica ma in generale anche di non-fiction, di tutto ciò che non è romanzo, e quest'anno abbimo anche ripreso una bella rassegna di poesia". Lo ha detto Giovanni Belfiori, ideatore e direttore di 'Passaggi Festival', annunciando la nuova edizione della kermesse, in programma a Fano dal 24 al 28 giugno.

"Qualche nome, per dare l'idea del ricco programma - si tratta di 150 eventi in 5 giorni -. Per la poesia, Maurizio Cucchi e Umberto Piersanti sono i due grandi nomi che saranno ospiti della rassegna. In generale, abbiamo Marco Materazzi, Paola Perego, Ivan Zazzaroni, Nando Dalla Chiesa, il ministro Valditara, il sottosegretario alla Cultura Cannella, Giuseppe Conte, Artuto Scotto, Enzo Iacchetti, Mario Giordano, Massimo Franco e così via. Tanti eventi - ha concluso Belfiori - per un programma tutto gratuito: gli aggiornamenti su passaggifestival.it".