Libri, "Succede solo a New York" debutta su Amazon

Roma, 2 dic. (askanews) - È bastato un solo giorno per trasformare un esordio in un successo. "Succede solo a New York", il nuovo romanzo di Dario Viti, pubblicato su Amazon il 20 novembre 2025, ha registrato un'accoglienza straordinaria fin dalle prime ore: primo posto nella classifica della sua categoria e ingresso immediato nella Top 100 generale dei libri più venduti su Amazon Italia. Un risultato che conferma l'interesse crescente dei lettori verso storie contemporanee capaci di parlare con autenticità e leggerezza di cambiamento, rinascita e seconde possibilità.

"Ci sono momenti in cui la vita ti sfugge un po' di mano: un amore che finisce, un equilibrio che si spezza, e all'improvviso ti ritrovi a chiederti cosa faccia più paura: restare fermo o fare un salto nel vuoto." Da questa domanda prende avvio il romanzo: il protagonista Dario, trentaduenne romano con il cuore "ammaccato" e un'urgenza di ripartire, sceglie New York non come fuga, ma come occasione per ritrovarsi. Tra l'Upper East Side, un bar che diventa rifugio, i tramonti di Battery Park e incontri che arrivano quando meno te li aspetti, la città si fa specchio e motore di trasformazione. "Succede solo a New York" è un romanzo di formazione ironico e sincero, capace di intrecciare emozione e autoironia, intimità e respiro universale. Una storia di smarrimento e scoperta che racconta la bellezza di ricominciare, e la strana magia che nasce quando ci si accorge di essere diventati qualcuno di nuovo.

Il libro ha generato un'immediata risposta del pubblico grazie a una scrittura emozionale, una voce autentica e una narrazione in cui molti lettori si sono riconosciuti. Il passaparola online e la rapidità con cui il romanzo è salito nelle classifiche testimoniano un debutto che sta già lasciando il segno. Dario Viti è un autore romano dotato di uno sguardo curioso e di una scrittura capace di coniugare leggerezza e profondità. Definito "il sognatore dei sognatori", ha trascorso un lungo periodo a New York City, la metropoli che più di tutte ha alimentato la sua immaginazione, dove ha vissuto e lavorato come videomaker e creatore di contenuti pubblicitari.

"Succede solo a New York" è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook.