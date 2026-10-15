Libri, "La Strada" di Augusto Rubei: imparare a stare al mondo

Roma, 15 ott. (askanews) - Augusto Rubei, giornalista e dirigente d'azienda italiano, racconta ad askanews il suo romanzo "La Strada" edito da Piemme. E lo fa nei luoghi dove è ambientato e dove Rubei, già portavoce del ministero della Difesa e del ministero degli Affari Esteri, curatore di alcune tra le più rilevanti campagne elettorali della storia recente, è nato e cresciuto. La strada è il suo primo libro, liberamente ispirato alla sua vita. Siamo a San Basilio, storica borgata romana, e scrive Rubei affidando le parole al protagonista del libro: "erano pomeriggi lunghi, sporchi, rumorosi, in una strada che sembrava l'ultima fermata prima del nulla. Ma proprio lì, in mezzo a quella sfiga senza glamour, pian piano avrei imparato a stare al mondo". Il racconto è affidato a Pietro, un bambino goffo e impacciato. Nasce a San Basilio, nella periferia più dura di Roma, in una strada dove l'infanzia finisce presto e nessuno ti spiega come si diventa grandi.