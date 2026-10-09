Libri, Gentiloni: serve una "Rivoluzione Europea"

Roma, 9 ott. (askanews) - La rivoluzione europea nasce "da una situazione completamente nuova di un'Europa sotto assedio, c'è una guerra ai confini, ci sono gli Stati Uniti che hanno abbandonato il loro impegno europeo, c'è la volontà quasi colonialista dei giganti dell'Intelligenza Artificiale e quindi serve un salto. L'Europa dei 27 nani non ce la fa, deve diventare una potenza".

Paolo Gentiloni, in una intervista ad askanews in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi, affronta l'oggi e il domani del processo europeo. Energia, difesa, migrazioni. Ripercorrendo l'analisi esposta nel suo libro "Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea" edito da Rizzoli, presentato ad Assisi nella prima giornata dell'evento promosso da Globe Italia e WEC Italia che compie dieci anni.