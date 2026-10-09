ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Libri, Gentiloni: serve una "Rivoluzione Europea"

Roma, 9 ott. (askanews) - La rivoluzione europea nasce "da una situazione completamente nuova di un'Europa sotto assedio, c'è una guerra ai confini, ci sono gli Stati Uniti che hanno abbandonato il loro impegno europeo, c'è la volontà quasi colonialista dei giganti dell'Intelligenza Artificiale e quindi serve un salto. L'Europa dei 27 nani non ce la fa, deve diventare una potenza".

Paolo Gentiloni, in una intervista ad askanews in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi, affronta l'oggi e il domani del processo europeo. Energia, difesa, migrazioni. Ripercorrendo l'analisi esposta nel suo libro "Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea" edito da Rizzoli, presentato ad Assisi nella prima giornata dell'evento promosso da Globe Italia e WEC Italia che compie dieci anni.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi