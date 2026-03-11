ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Libri, arriva Il Potere di LinkedIn di Davide Caiazzo

Roma, 11 mar. (askanews) - Se LinkedIn viene ancora liquidato come un "cimitero" di curricula, "Il Potere di LinkedIn. La guida definitiva per sfruttare il social network professionale più importante al mondo" ribalta la prospettiva: la piattaforma è oggi un'infrastruttura strategica dove si costruiscono reputazione, si aprono mercati professionali e nascono relazioni qualificate. Firmato da Davide Caiazzo, imprenditore e formatore, TOP 20 Most Influential Voices in "LinkedIn Growth" secondo la classifica Favikon 2025, il volume propone un metodo operativo per trasformare presenza, contenuti e networking in un asset misurabile.

LinkedIn si definisce oggi "il più grande network professionale al mondo", con oltre un miliardo di membri in più di 200 Paesi e territori. In Italia, la piattaforma ha raggiunto una scala ormai sistemica. Secondo gli ultimi rilievi, LinkedIn conta oltre 23 milioni di "membri" nel nostro Paese. Le stesse stime indicano che l'audience italiana equivale a circa il 38,8% della popolazione e a circa il 43,2% della base di utenti internet; un ordine di grandezza che rafforza la centralità della piattaforma nei percorsi di reputazione, networking e posizionamento professionale.

Pubblicato da Gribaudo (Gruppo Feltrinelli), l'opera propone una metodologia strutturata orientata a trasformare la presenza online in un asset funzionale agli obiettivi individuali o aziendali. Il manuale analizza in modo progressivo le leve decisive del posizionamento su LinkedIn: ottimizzazione del profilo come touchpoint reputazionale, progettazione di contenuti capaci di rispondere alle logiche dell'algoritmo, gestione delle interazioni come strumento di visibilità organica e consolidamento della fiducia. Ampio spazio è dedicato anche alla creazione di reti ad alto valore aggiunto, all'utilizzo consapevole delle funzioni premium, alla misurazione delle performance e all'impiego della piattaforma nelle strategie di social selling.

"Non basta esserci: serve farlo per bene, con una presenza curata e coerente, capace di raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare", spiega Davide Caiazzo. "LinkedIn non è un palcoscenico da osservare a distanza, ma un ambiente professionale in cui ci si mette in gioco, si dialoga, si costruiscono credibilità e opportunità. Ho scritto questo libro per accompagnare chiunque voglia fare un passo in avanti: trasformare il profilo in uno strumento di reputazione, i contenuti in leve strategiche, le relazioni digitali in contatti concreti".

Con esempi applicativi, analisi di casi, indicatori di performance e linee guida operative, il volume si configura come una guida tecnica e strategica per professionisti, manager e imprenditori che intendono presidiare LinkedIn con una presenza coerente, autorevole e orientata ai risultati.

Il volume è stato insignito del Premio IusArteLibri - "Il Ponte della Legalità", edizione 2026, nella sezione "I Saggi", in Senato.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi