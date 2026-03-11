Libri, arriva Il Potere di LinkedIn di Davide Caiazzo

Roma, 11 mar. (askanews) - Se LinkedIn viene ancora liquidato come un "cimitero" di curricula, "Il Potere di LinkedIn. La guida definitiva per sfruttare il social network professionale più importante al mondo" ribalta la prospettiva: la piattaforma è oggi un'infrastruttura strategica dove si costruiscono reputazione, si aprono mercati professionali e nascono relazioni qualificate. Firmato da Davide Caiazzo, imprenditore e formatore, TOP 20 Most Influential Voices in "LinkedIn Growth" secondo la classifica Favikon 2025, il volume propone un metodo operativo per trasformare presenza, contenuti e networking in un asset misurabile.

LinkedIn si definisce oggi "il più grande network professionale al mondo", con oltre un miliardo di membri in più di 200 Paesi e territori. In Italia, la piattaforma ha raggiunto una scala ormai sistemica. Secondo gli ultimi rilievi, LinkedIn conta oltre 23 milioni di "membri" nel nostro Paese. Le stesse stime indicano che l'audience italiana equivale a circa il 38,8% della popolazione e a circa il 43,2% della base di utenti internet; un ordine di grandezza che rafforza la centralità della piattaforma nei percorsi di reputazione, networking e posizionamento professionale.

Pubblicato da Gribaudo (Gruppo Feltrinelli), l'opera propone una metodologia strutturata orientata a trasformare la presenza online in un asset funzionale agli obiettivi individuali o aziendali. Il manuale analizza in modo progressivo le leve decisive del posizionamento su LinkedIn: ottimizzazione del profilo come touchpoint reputazionale, progettazione di contenuti capaci di rispondere alle logiche dell'algoritmo, gestione delle interazioni come strumento di visibilità organica e consolidamento della fiducia. Ampio spazio è dedicato anche alla creazione di reti ad alto valore aggiunto, all'utilizzo consapevole delle funzioni premium, alla misurazione delle performance e all'impiego della piattaforma nelle strategie di social selling.

"Non basta esserci: serve farlo per bene, con una presenza curata e coerente, capace di raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare", spiega Davide Caiazzo. "LinkedIn non è un palcoscenico da osservare a distanza, ma un ambiente professionale in cui ci si mette in gioco, si dialoga, si costruiscono credibilità e opportunità. Ho scritto questo libro per accompagnare chiunque voglia fare un passo in avanti: trasformare il profilo in uno strumento di reputazione, i contenuti in leve strategiche, le relazioni digitali in contatti concreti".

Con esempi applicativi, analisi di casi, indicatori di performance e linee guida operative, il volume si configura come una guida tecnica e strategica per professionisti, manager e imprenditori che intendono presidiare LinkedIn con una presenza coerente, autorevole e orientata ai risultati.

Il volume è stato insignito del Premio IusArteLibri - "Il Ponte della Legalità", edizione 2026, nella sezione "I Saggi", in Senato.