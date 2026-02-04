ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

Libia, procuratore: Saif Gheddafi ucciso a colpi di arma da fuoco

Tripoli, 4 feb. (askanews) - Il giorno dopo l'annuncio della morte di Saif al-Islam Gheddafi, l'ufficio del Procuratore generale libico ha confermato che il figlio del defunto leader Muammar Gheddafi è morto a causa di ferite da arma da fuoco e ha annunciato di aver aperto un'indagine sul suo assassinio. Il capo del consiglio presidenziale ha invitato le varie fazioni alla moderazione, ma i libici sono divisi sull'impatto che questa uccisione può avere sulla società.

"L'assassinio di Saif segna la fine di uno dei tre schieramenti in lizza per il potere in Libia. Tolto quello della famiglia Gheddafi, il conflitto è ora limitato a due famiglie: la famiglia Dbeibah a ovest e la famiglia Haftar a est" spiega l'ex diplomatico Ibrahim Aribi.

"Per quanto riguarda l'eliminazione di Saif al-Islam, spero davvero che non scateni una guerra" dice questo bracciante.

"Per me, non avrà alcun impatto sulla situazione attuale in Libia né economico né politico. L'impatto potrebbe essere sociale". Conclude questo uomo.

