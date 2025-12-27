ULTIME NOTIZIE 27 DICEMBRE 2025

Libia, a Misurata i funerali del capo di stato maggiore

Misurata, 27 dic. (askanews) - Il comandante supremo dell'Esercito libico, Mohamed Al-Menfi, e il primo ministro Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh hanno partecipato a Tripoli alla cerimonia funebre dei cosiddetti "martiri della nazione", il capo di stato maggiore Muhammad Al-Haddad e gli altri membri della delegazione libica morta in una sciagura aerea in Turchia.

Al-Menfi ha affermato che onorare il loro sacrificio significa lavorare alla costruzione di un'istituzione militare unificata e leale alla Libia, impegnandosi a rendere omaggio ai caduti e a prendersi cura delle loro famiglie in riconoscimento delle loro rinunce.

In precedenza, all'aeroporto internazionale di Tripoli era atterrato l'aereo con a bordo le salme del capo di stato maggiore, il tenente generale Muhammad Al-Haddad, e i suoi accompagnatori.

Il comune di Misurata ha dichiarato per domenica una giornata di festa ufficiale per consentire ai cittadini di partecipare al corteo funebre del maresciallo Al-Haddad e dei suoi compagni, con l'esclusione dei settori essenziali della sicurezza e dei servizi.

La scatola aerea del Falcon 50 con equipaggio francese è stata inviata a un centro specializzato in Gran Bretagna che l'analizzerà.

Oltre ai cinque membri della delegazione libica, sono morti anche i tre membri dell'equipaggio.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi