ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

Libano, Unhcr: oltre 100mila sfollati nelle ultime 24 ore

Milano, 10 mar. (askanews) - Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), oltre 667.000 persone sono state sfollate a causa degli attacchi israeliani in Libano, con un aumento di 100.000 in 24 ore, e il loro numero continua ad aumentare.

"Vediamo auto in fila lungo la strada con persone che dormono dentro e anche sui marciapiedi. E molti degli sfollati sono ora sfollati per la seconda volta dopo l'inizio delle ostilità del 2024. E la maggior parte è fuggita in fretta e furia senza quasi nulla. E stanno cercando sicurezza a Beirut, nella regione del Libano, nel Libano settentrionale e in alcune parti della Beqaa", ha affermato Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'Unhcr in Libano.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi