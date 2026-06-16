ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Libano, Trump: Siria "si occupi" di Hezbollah se Israele non riesce

Roma, 16 giu. (askanews) -

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver suggerito a Israele che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si occupi della milizia libanese Hezbollah, sostenuta da Teheran, perché la campagna israeliana sta provocando troppe vittime.

"E, sapete, mi sono occupato molto della Siria, e l'uomo che ora governa la Siria è una persona che ho messo lì insieme al presidente Erdogan e ad altri. Ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il Paese. Non è proprio un bravo ragazzo, ("boy scout", ndr), ma ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il Paese ed è molto bravo con Hezbollah. (Al-Sharaa) non li sopporta e vi dirò una cosa: Israele sta combattendo contro Hezbollah da troppo tempo e stanno morendo troppe persone. E non è necessario radere al suolo un edificio ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quegli edifici ci sono molte persone e, e non sono tutte di Hezbollah, posso assicurarvelo. E ho suggerito a Israele di lasciare che la Siria si occupi di Hezbollah. Perché, ad essere sincero, penso che loro possano far meglio".

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