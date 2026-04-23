ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Libano, Tajani: orgogliosi di truppe Unifil per nuova statua di Gesù

Roma, 23 apr. (askanews) - "Siamo orgogliosi dei nostri uomini in Unifil che hanno donato una nuova statua di Gesù per sostituire quella che è stata distrutta da un militare israeliano. È il tratto delle nostre forze armate, forze di pace che sono apprezzate e rispettate ovunque nel mondo": lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, nel corso del Question Time al Senato, a un'interrogazione del M5s sull'effettiva postura del Governo italiano nei confronti dei vincoli che legano l'Italia al Governo israeliano, alla luce della contrarietà espressa da Roma alla sospensione dell'accordo Ue-Israele.

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