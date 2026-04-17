ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Libano, Tajani: ora trasformare tregua in pace, è priorità per tutti

Shanghai, 17 apr. (askanews) - "I segnali che abbiamo" sul Libano "sono positivi, adesso bisogna trasformare la tregua in pace, quindi siamo disposti a svolgere il ruolo che possiamo, credo che il presidente Aoun parteciperà alla prossima riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e questo è un altro motivo per far sentire la voce dell'Italia e insistere sulla necessità assoluta di concludere una guerra in Libano".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Villa n.1 a Waitanyuan a Shanghai dopo un incontro fra il Sistema Italia e la comunità imprenditoriale italiana in Cina.

"Ovviamente - ha proseguito Tajani - Hezbollah deve concludere la sua azione di attacco contro Israele, sappiamo bene che Hezbollah militare non è Hezbollah politico, sappiamo bene che Hezbollah militare prende ordini soprattutto dall'Iran e quindi anche qui dobbiamo fare un discorso complessivo, però lavoriamo passo dopo passo. Il passo di ieri è stato un passo positivo che noi abbiamo salutato. Ora faremo la nostra parte perché si possa andare avanti e la pace è la priorità per tutti", ha concluso Tajani.

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