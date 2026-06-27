Libano, Tajani: Hezbollah scontenta, Iran favorisca l'accordo

Dubrovinik, 27 giu. (askanews) - "È chiaro che Hezbollah non è contenta che possa essere ridotto il suo potere, che possa essere anche l'obiettivo di disarmarlo. Ovvio. Bisogna vedere se l'Iran favorirà almeno l'accordo. Questo è il tema. Però certamente non è una vittoria per Hezbollah l'accordo che stato fatto a Novosibirsk. Ieri hanno fatto una manifestazione, quindi vediamo come procedere però Hezbollah non può continuare a svolgere un ruolo militare al di fuori della legalità istituzionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa durante il Forum di Dubrovnik.