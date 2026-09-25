ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Libano, premier: evitare vuoto con il ritiro della missione Unifil

Milano, 25 set. (askanews) - "Bisogna evitare il vuoto che il ritiro di Unifil potrebbe portare" in Libano, "qualora questo avvenisse senza un accordo su una nuova forza internazionale destinata a sostituire" la missione Onu nell'attuazione della risoluzione 1701. Lo ha rimarcato il premier libanese, Nawaf Salam, nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La nuova forza, ha aggiunto, dovrebbe garantire che vengano portate avanti "le attività di monitoraggio, comunicazione e trasmissione di rapporti", così come "l'attuazione dell'accordo quadro tripartito" raggiunto dal Libano con Israele con la mediazione degli Stati Uniti.

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