ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Libano, nuovo raid israeliano a sud di Beirut

Beirut, 4 mar. (askanews) - Un nuovo attacco aereo ha colpito la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, in seguito a un ordine di evacuazione dell'esercito israeliano. Questo attacco arriva dopo una serie di raid che, per la prima volta, hanno preso di mira un quartiere di Beirut vicino al palazzo presidenziale, nonché aree a sud della capitale libanese e l'antica città di Baalbek, nel Libano orientale, uccidendo 11 persone, scrive Afp.

Forti esplosioni sono state udite in tutta la capitale libanese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver avviato attacchi "contro l'infrastruttura Hezbollah a Beirut".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi