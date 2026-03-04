Libano, nuovo raid israeliano a sud di Beirut

Beirut, 4 mar. (askanews) - Un nuovo attacco aereo ha colpito la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, in seguito a un ordine di evacuazione dell'esercito israeliano. Questo attacco arriva dopo una serie di raid che, per la prima volta, hanno preso di mira un quartiere di Beirut vicino al palazzo presidenziale, nonché aree a sud della capitale libanese e l'antica città di Baalbek, nel Libano orientale, uccidendo 11 persone, scrive Afp.

Forti esplosioni sono state udite in tutta la capitale libanese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver avviato attacchi "contro l'infrastruttura Hezbollah a Beirut".