Libano, ministero salute: 12 morti in raid israeliani, 2 bambini

Regione di Nabatiyeh (Libano), 8 mag. (askanews) - Israele continua a bombardare il Libano meridionale, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il paese dopo l'attacco aereo contro un comandante di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, che è stato il primo attacco di questo tipo da quando è entrata in vigore la tregua che avrebbe dovuto porre fine a settimane di combattimenti.

In dichiarazioni separate, il Ministero della Salute libanese ha riferito di undici persone uccise, tra cui due bambini, nei bombardamenti israeliani di tre diversi villaggi nella regione di Nabatiyeh.