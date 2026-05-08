ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Libano, ministero salute: 12 morti in raid israeliani, 2 bambini

Regione di Nabatiyeh (Libano), 8 mag. (askanews) - Israele continua a bombardare il Libano meridionale, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il paese dopo l'attacco aereo contro un comandante di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, che è stato il primo attacco di questo tipo da quando è entrata in vigore la tregua che avrebbe dovuto porre fine a settimane di combattimenti.

In dichiarazioni separate, il Ministero della Salute libanese ha riferito di undici persone uccise, tra cui due bambini, nei bombardamenti israeliani di tre diversi villaggi nella regione di Nabatiyeh.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi