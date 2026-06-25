Libano, Meloni: con Francia lanciamo coalizione di sostegno

Roma, 25 giu. (askanews) - "Siamo attenti sulla situazione del Libano" dove "Italia e Francia possono fare la differenza" e entrambi i Paesi ritengono necessario "garantire una presenza internazionale" al termine della missione Unifil e "insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano" post Unifil, anche "immaginando presto una conferenza internazionale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa ad Antibes, dove si svolge il vertice Italia-Francia.