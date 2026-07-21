Libano: l'esercito si mobilita a sud, n località Srifa

Milano, 21 lug. (askanews) - Soldati libanesi si stanno schierando ai posti di blocco nel villaggio meridionale di Srifa, una delle tre "zone pilota" previste da un accordo mediato dagli Stati Uniti con Israele. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha in programma un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.

Secondo l'accordo, l'esercito israeliano effettuerà un ritiro graduale dalle località occupate nel sud del Libano; in seguito, l'esercito libanese assumerà il controllo delle misure di sicurezza e supervisionerà il disarmo di Hezbollah.

Le zone pilota coinvolte sono nell'area dei villaggi di Froun, Srifa e Zawtar al Gharbiyeh. Alcuni abitanti locali hanno messo in dubbio la loro inclusione nel piano, sostenendo che i villaggi non siano mai stati occupati dalle forze israeliane.