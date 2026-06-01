Libano, Katz: area Litani sarà zona sotto controllo militare

Milamo, 1 giu. (askanews) - Dopo aver annunciato l'ordine di attaccare Hezbollah nel quartiere Dahieh della periferia sud di Beirut, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che "se non c'è calma nel nord" di Israele, "non ci sarà calma a Beirut", aggiungendo quindi di voler creare "una zona sotto controllo militare" nell'area del fiume Litani.

"Se non c'è calma al nord, non ci sarà calma neanche a Beirut", ha detto il ministro intervenendo a una cerimonia militare, aggiungendo: "Non permetteremo che le nostre comunità e i nostri cittadini vengano danneggiati mentre a Beirut regna la calma". Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Katz ha quindi riferito di "importanti successi" ottenuti contro Hezbollah, affermando che l'obiettivo è "trasformare l'area del Litani in una zona sotto il controllo di sicurezza delle Forze di difesa israeliane (Idf), libera da armi e terroristi".