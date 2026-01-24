ULTIME NOTIZIE 24 GENNAIO 2026

Libano, il ritorno del turismo passa da storia e ospitalità

Madrid, 24 gen. (askanews) - Alla FITUR, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, Mohamad Faki, proprietario di Concord Travel, racconta il Libano come destinazione sicura, accogliente e ricca di storia.

Dalla capitale Beirut ai grandi siti archeologici di Byblos, Baalbek e Tiro, Faki sottolinea il legame culturale con l'Italia, la forza della tradizione gastronomica e l'ospitalità come tratto distintivo del Paese.

Uno sguardo che va oltre l'attualità geopolitica e guarda a una ripresa del turismo attraverso itinerari regionali e nuove rotte di viaggio.

"Il mio nome è Mohamad Faki. Sono il proprietario di Concord Travel e lavoro nel settore del turismo. Innanzitutto, il Libano è un paese storico e non si ferma mai. La situazione è molto sicura; posso dire in modo molto franco che il Paese è molto sicuro. Diamo il benvenuto ai turisti da tutto il mondo. Certamente ci sono alcune restrizioni per alcune nazionalità al momento, ma credo sia molto sicuro. Molte persone arrivano dall'Europa e dall'America Latina; per questo rappresentiamo il Libano in America Latina e specialmente in Spagna".

"Parliamo prima degli italiani - dice Faki -. Il popolo italiano e quello libanese sono molto amichevoli e molto simili nel modo di pensare e anche nel sangue. Beviamo la stessa acqua; ecco perché quando gli italiani visitano il Libano si sentono come a casa loro. Gli europei in generale amano la storia di questo Paese. Il nostro Paese è molto ricco di storia e anche di ospitalità. Non dimentichiamo la cucina libanese: tutti la amano, ed è per questo che proprio ora mangeremo dei dolci libanesi".

"Credo che il futuro - prevede l'imprenditore - diventerà molto positivo per la nostra regione in generale, specialmente per il Libano e l'intera area. Il Libano, la Siria e la Giordania torneranno a essere come prima, quando organizzavamo viaggi di gruppo combinati per i tre paesi insieme. Ciò avverrà tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo".

"Le destinazioni storiche sono Beirut, che è la capitale, e poi Byblos, Sidone, Tiro e Baalbek, che è molto famosa. Anche i Cedri e l'area di Tripoli, nel nord del Libano", conclude Faki.

