ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2026

Libano, Idf hanno bombardato ponte di Qasmiyeh tra Sidone e Tiro

Tiro, 22 mar. (askanews) - L'aeronautica israeliana ha bombardato il ponte di Qasmiyeh, a nord di Tiro, punto di passaggio strategico per la regione. Ol bombardamento è avvenuto tre ore dopo l'avviso delle Forze di difesa israeliane (Idf).

Il ponte si trova vicino a un posto di blocco dell'esercito libanese e a una postazione della missione Onu (Unifil), la distruzione isola Tiro e i villaggi vicini dalla regione di Zahrani.

L'attacco è avvenuto dopo che il ministro della Difesa israeliano aveva dichiarato che all'esercito era stato ordinato di distruggere altri ponti sul fiume Litani.

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