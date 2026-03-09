ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Libano, Idf: colpite infrastrutture di Hezbollah a Beirut

Beirut, 9 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito stamattina infrastrutture appartenenti al movimento sciita Hezbollah a Beirut.

In un breve comunicato, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver "colpito infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut".

Poco prima dell'annuncio, un giornalista dell'Afp ha riferito di aver visto dense colonne di fumo alzarsi dalla periferia sud della capitale libanese, roccaforte del movimento filo-iraniano, dopo una forte esplosione.

L'esercito israeliano ha nuovamente invitato i residenti della periferia sud di Beirut a lasciare le loro case, avvertendo dell'imminenza di attacchi contro edifici dell'associazione finanziaria Al Qard al Hasan, che Israele accusa di essere coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. "Rimanere nell'area mette a rischio la vostra vita".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi