Libano, Hezbollah: sosteniamo approccio diplomatico per fine raid Idf

Milano, 5 dic. (askanews) - Hezbollah sostiene l'approccio diplomatico del governo di Beirut per mettere fine ai raid aerei israeliani nel sud del Libano, malgrado il cessate-il-fuoco entrato in vigore un anno fa. Lo ha affermato il leader del movimento integralista islamico libanese sostenuto dall'Iran, Naim Qassem.

Beirut ha scelto "la diplomazia per mettere fine all'aggressione israeliana" e "sosteniamo questo approccio", ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, lo stesso in cui ha definito un "errore" la nomina di un civile libanese al comitato di monitoraggio del cessate-il-fuoco.

Mercoledì, funzionari civili libanesi e israeliani hanno partecipato per la prima volta a una riunione di questo organismo, un incontro descritto come il primo colloquio diretto tra i due Paesi, che rimangono in guerra, da decenni.