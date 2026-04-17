Libano, dieci giorni di tregua, Trump: "Vicini ad accordo con Iran"

Roma, 17 apr. (askanews) - I libanesi festeggiano per strada l'entrata in vigore nella notte tra giovedì e venerdì del cessate il fuoco di dieci giorni tra Libano e Israele. A Beirut, allo scoccare della mezzanotte, nei sobborghi meridionali della città sono risuonati spari di festeggiamento.

Fino all'ultimo momento il conflitto è stato intenso: l'ultimo attacco rivendicato da Hezbollah contro truppe israeliane - riporta Al Jazeera - è arrivato dieci minuti prima della mezzanotte, e Israele ha continuato a lanciare raid aerei fino a uno o due minuti prima dell'entrata in vigore della tregua.

Intanto i soccorritori perlustrano le macerie dopo i raid aerei israeliani sulla città di Tiro, a sud di Beirut, poco prima che entrasse in vigore il cessate il fuoco, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler organizzare il primo incontro faccia a faccia tra i leader dei due Paesi.

La tregua rimane tuttavia fragile e già contestata. Hezbollah sembra aver cessato il fuoco, ma l'esercito libanese ha confermato violazioni israeliane, con colpi artiglieria che hanno bersagliato diversi villaggi del sud.

Trump ha invitato Hezbollah a rispettare la tregua con un post sui social: "Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo. Non più uccisioni. Deve esserci finalmente la pace". Il presidente Usa ha salutato con favore il cessate il fuoco in Libano, definendolo potenzialmente una giornata storica per il paese e presentandolo come un segnale positivo nel più ampio sforzo per fermare la guerra con l'Iran. "Potrebbe essere stata una giornata storica per il Libano", ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth Social. "Stanno accadendo cose buone!".