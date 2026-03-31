ULTIME NOTIZIE 31 MARZO 2026

Libano, colpita zona a maggioranza cristiana vicino a Beirut

Mansourieh (Libano), 31 mar. (askanews) - Le immagini mostrano un ampio cratere e veicoli danneggiati vicino a Mansourieh, in Libano. Secondo l'Agenzia nazionale libanese di informazione (Ani), martedì un attacco aereo israeliano ha colpito senza preavviso una collina vicino a un parcheggio nei pressi di questo suburbio della periferia a nordest di Beirut, a maggioranza cristiana, che finora era stato risparmiato dalla guerra tra Hezbollah e Israele. Numerosi veicoli sono stati danneggiati nell'attacco, ma per ora secondo i media libanesi non si ha notizia di morti o feriti, e la dinamica dell'attacco resta poco chiara.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi