Beirut, 4 ago. (askanews) - Manifestanti si radunano nella capitale libanese per ricordare il quinto anniversario della catastrofica esplosione al porto di Beirut. Ad oggi nessuno è stato condannato per l'esplosione del 4 agosto 2020, una delle più grandi detonazioni non nucleari al mondo, che ha devastato intere zone della città, uccidendo più di 220 persone e ferendone oltre 6.500.