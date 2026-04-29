Libano, attacchi israeliani nel Sud. I funerali di madre e figlia

Roma, 29 apr. (askanews) - A Tayr Debba, in Libano, i funerali di Mila Zayyat, di quattro anni, di sua madre Ruqaya Zaidan e di un'altra donna, il giorno dopo la loro uccisione in un attacco israeliano al villaggio di Tayr Debba, nel Sud del Paese.

Nonostante il cessate il fuoco che ha interrotto sei settimane di guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran, lo scorso 17 aprile, le forze israeliane continuano ad attaccare nel Libano meridionale, vicino al confine, dove i residenti sono stati avvertiti di non tornare a casa.

L'esercito libanese ha annunciato anche la morte di un suo ufficiale e di suo fratello, uccisi "durante un attacco aereo nemico israeliano che li ha presi di mira" nel villaggio di Khirbet Selm, nel distretto di Bint Jbeil. L'attacco li ha colpiti mentre si recavano in motocicletta dal luogo di lavoro del soldato a casa, ha precisato l'esercito. Solo un giorno prima, secondo i dati del Ministero della Salute libanese, un raid ha ucciso altre 11 persone, tra cui tre membri della protezione civile nel Sud.