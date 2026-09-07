Libano, almeno 11 morti negli attacchi di Israele a Kfar Reman

Kfar Reman (Libano), 7 set. (askanews) - Ammonterebbe ad almeno 11 morti e 5 feriti il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dei raid aerei israeliani avvenuti nella notte nella città di Kfar Reman, nel sud del Libano. Lo riportano i media libanesi.

Secondo l'agenzia di stampa statale Nna, un attacco condotto da caccia israeliani dopo la mezzanotte contro un edificio residenziale della città ha ucciso 9 persone, tra cui 2 bambini, e ne ha ferite altre 5.

Un altro attacco di droni contro un'auto a Kfar Reman ha ucciso due paramedici del gruppo Risala Scouts, affiliato al movimento Amal e legato a Hezbollah.

La Nna aggiunge che altri raid israeliani hanno colpito nella notte Nabatieh e la vicina città di Arab Salim. Un attacco ha inoltre distrutto un edificio a Deir al-Zahrani, dopo che le Forze di Difesa Israeliane avevano emesso un avviso di evacuazione.