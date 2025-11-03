ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Libano, 2 morti in due diversi attacchi Idf nel sud del Paese

Roma, 3 nov. (askanews) - Gi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre sette.

L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency (NNA) ha riferito che un drone israeliano ha preso di mira un'auto a Doueir, provocandone l'incendio. Domenica Israele ha avvertito che avrebbe intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha affermato che il gruppo vicino all'Iran stava "giocando col fuoco e il presidente del Libano sta temporeggiando".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi