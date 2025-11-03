Libano, 2 morti in due diversi attacchi Idf nel sud del Paese

Roma, 3 nov. (askanews) - Gi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre sette.

L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency (NNA) ha riferito che un drone israeliano ha preso di mira un'auto a Doueir, provocandone l'incendio. Domenica Israele ha avvertito che avrebbe intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha affermato che il gruppo vicino all'Iran stava "giocando col fuoco e il presidente del Libano sta temporeggiando".