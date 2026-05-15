ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Lgbt, Piccolotti (Avs): "Preso impegno comune del campo progressista"

Roma, 15 mag. (askanews) - Nel programma dell'alleanza progressista "si riprenderà il percorso della legge contro i crimini di odio e contro quelli legati alla omolesbobitrasfobia. Lo faremo perché sono tantissimi gli episodi di violenza contro le persone della comunità Lgbtqia+, come tantissimi gli episodi di violenza contro le persone migranti. Per le persone migranti esiste l'aggravante del razzismo, mentre per le discriminazioni contro le persone Lgbtqia+ non esiste alcuna aggravante. È evidente che dobbiamo modificare le norme". Così Elisabetta Piccolotti di Avs intervenendo al convegno "Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+" al Centro Congressi Frentani.

"Questo è un impegno che abbiamo preso oggi tutti insieme, tutta la coalizione del campo progressista che, come si vede, al di là della vulgata che ci dipinge divisi, ha tanti punti e temi su cui lavorare insieme già oggi", ha aggiunto ritenendo che questo tema sarà comune.

"Naturalmente ci sono le elezioni di mezzo - ha puntualizzato - bisognerà fare le liste in modo da garantire che nella compagine del campo progressista ci siano persone che condividono un principio: questo è un paese laico e dobbiamo legiferare pensando alla laicità dello stato".

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