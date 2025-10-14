ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2025

LG Electronics raccoglie 1,3 miliardi di dollari per l'IPO indiana

Milano, 14 ott. (askanews) - La filiale indiana di LG Electronics ha raccolto 1,3 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Mumbai grazie alle scommesse degli investitori sul boom dei consumi.

L'azienda sudcoreana produttrice di elettrodomestici, che detiene una quota di mercato significativa in diverse categorie premium, tra lavatrici e frigoriferi, è stata quotata al limite superiore del prezzo di offerta pubblica iniziale per una valutazione di 8,7 miliardi di dollari.

Un'Ipo che sottolinea la rapida ascesa dell'India come polo manifatturiero emergente per i giganti della tecnologia che cercano di diversificare la propria produzione. Aziende tech come Apple hanno cercato di fare del Paese asiatico un elemento chiave delle loro attività produttive globali, come cuscinetto contro le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi